Артемьева — об увлечениях

«Я люблю ходить по магазинам. Ещё очень люблю гулять по улице. Могу за один раз пройти 20 км спокойно, лёгким шагом. В лесу, просто в городе. Получается, могу пройти за раз практически всю Пермь».