Юлия Артемьева

Будет на Олимпийских играх в составе запасных.

Вид спорта: фигурное катание (парное)

Юлии 16 лет. В паре с Михаилом Назарычевым она становилась бронзовым призёром юниорского чемпионата мира. Также фигуристы брали серебро и бронзу этапов Гран-при.

Артемьева начала заниматься фигурным катанием в 3 года в Казани

Её первыми тренерами были Светлана Романова и Резеда Сибгатуллина. В 2018 году Юля переехала в Пермь и перешла в парное катание. Её тренером стал Павел Слюсаренко, а партнёром — Михаил Назарычев.

Факт: у Артемьевой нет кумиров в фигурном катании

«Не могу выделить кого-то конкретного. Мне нравятся все мировые лидеры. Девочки Тутберидзе просто one love», — говорила Юлия.

Артемьева — об увлечениях

«Я люблю ходить по магазинам. Ещё очень люблю гулять по улице. Могу за один раз пройти 20 км спокойно, лёгким шагом. В лесу, просто в городе. Получается, могу пройти за раз практически всю Пермь».