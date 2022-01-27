Будет на Олимпийских играх в составе запасных.
Денису 22 года. В паре с Дарьей Павлюченко он становился бронзовым призёром чемпионатов России и Европы. Также они неоднократные призёры этапов Гран-при.
Его первым тренером была Ирина Смирнова. В 2015 году перешёл из одиночного в парное катание, став выступать с Марией Богославской. С нынешней партнёршей, Дарьей Павлюченко, Денис встал в пару в 2016-м.
Ходыкин хочет стать IT-специалистом. «Это единственная сфера, которая так активно развивается. Этим хорошо заниматься на удалёнке. Попробовал, понравилось», — рассказывал Денис.
«Я никогда ни с кем не ссорюсь и не ругаюсь, и даже не знаю, как это делается. Хорошие отношения у нас с Дашей установились сразу».