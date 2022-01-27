Дебютирует на Олимпийских играх.
Дмитрию 22 года. В паре с Александрой Бойковой он становился чемпионом России и Европы, бронзовым призёром чемпионата мира. Также они неоднократные победители и призёры международных турниров.
На каток мальчика привела бабушка. Его первым тренером была Зинаида Рябинина. Позднее Дима перешёл к Алексею Мишину. В парное катание он попал в 2015-м, став кататься с Александрой Бойковой.
Козловский окончил РАНХиГС с красным дипломом. Он обучался на факультете государственного и муниципального управления.
«Конкуренция хороша, она двигает вперёд, но у неё есть и оборотная сторона. Если долго точить камни, они стачиваются. Так что нельзя утопать в этом состоянии конкуренции, предаваться опустошению».