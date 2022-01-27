Факт: Павлюченко часто плачет на тренировках

«Я очень эмоциональная. Может, я на льду не такая, но в жизни… На тренировках бывает, что начинаю расстраиваться, потому что хочется, чтобы получилось. Но я стараюсь над этим работать».