Владимир Морозов

Выступал на Олимпийских играх — 2018: завоевал серебро в командном турнире.

Вид спорта: фигурное катание (парное)

Владимиру 29 лет. В паре с Евгенией Тарасовой он трижды выигрывал чемпионат России, дважды — чемпионат Европы. Фигуристы трижды становились призёрами чемпионатов мира. 

Морозов начал заниматься фигурным катанием в 6 лет в Москве

Родители отдали его в спорт, чтобы он добился успеха и в будущем смог себя обеспечивать. Из одиночного в парное катание перешёл в 13 лет. Евгения Тарасова — его третья партнёрша.

Факт: родился в Германии в семье военных

Отец Владимира служил в Потсдаме, но, когда советские войска вывели оттуда, демобилизовался, перевёз семью в Люберцы и занялся бизнесом.

Морозов — о реакции на поражения

«Никогда нельзя показывать, что ты расстроен. Зачем делать чью-то победу слаще?»