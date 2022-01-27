Тарасова — о поражении на Олимпиаде-2018

«Спортивный путь должен быть долгим, со взлётами и падениями, а не сразу успех. Я считаю большим плюсом, что мы с Вовой пережили такой урок: теперь знаем, чего стоим и каково падать».