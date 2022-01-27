Выступала на Олимпийских играх — 2018: завоевала серебро в командном турнире.
Евгении 27 лет. В паре с Владимиром Морозовым она трижды выигрывала чемпионат России, дважды — чемпионат Европы. Фигуристы трижды становились призёрами чемпионатов мира.
Её первый тренер — Геннадий Тарасов (однофамилец). Была одной из самых успешных одиночниц Татарстана, но в 16 лет перешла в парное катание. Владимир Морозов — её второй партнёр.
Евгения и легендарный тренер Татьяна Тарасова не являются родственниками. Но, что интересно, мама спортсменки — полная тёзка Татьяны Анатольевны.
«Спортивный путь должен быть долгим, со взлётами и падениями, а не сразу успех. Я считаю большим плюсом, что мы с Вовой пережили такой урок: теперь знаем, чего стоим и каково падать».