Факт: Галлямов — фанат футбола

«Я уже давно живу в городе, где все сознательные жители болеют за «Зенит», — говорил он. Из европейских клубов Галлямов выделяет «МЮ» и «Барселону». Его ориентир по жизни — Златан Ибрагимович.