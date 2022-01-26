Дебютирует на Олимпийских играх.
Анастасии 20 лет. В паре с Александром Галлямовым она выигрывала чемпионаты России, Европы и мира. Фигуристы являются обладателями текущих мировых рекордов в короткой и произвольной программах.
Её первым тренером была Елена Климова, которая и посоветовала Насте перейти из одиночного катания в парное. Фигуристка сменила трёх партнёров, прежде чем начала кататься с Александром Галлямовым.
Предыдущий партнёр Насти, Владислав Мирзоев, бросил её из-за веса. Ему хотелось, чтобы девушка похудела на 8-9 кг. Она в то время весила 46 кг. Зато Галлямов всегда называет Мишину лучшей партнёршей.
«После победы на ЧМ стало больше внимания, интервью. Что касается работы, всё то же самое. В повседневной жизни на улицах узнают. У нас в Петербурге очень любят фигурное катание и много его смотрят».