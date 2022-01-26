Будет на Олимпийских играх в составе запасных.
Дэвиду 22 года. В дуэте с Елизаветой Шанаевой он становился бронзовым призёром юниорского чемпионата мира и юниорского финала Гран-при.
Его первый тренер — Галина Чурилова. Из одиночного катания перешёл в танцы на льду, потому что ему не нравилось прыгать. Елизавета Шанаева — его третья партнёрша.
Его мать — украинская фигуристка Елена Пяташ, отец — российский фигурист Андрей Пенкин. Выступали в ледовом шоу «Imperial Ice Stars», на которое нередко брали с собой сына.
«У меня такое строение тела, что сложно поправиться – ем и не полнею. Поэтому мне каждый день надо ходить в тренажерный зал. Плюс правильное питание – 5-6 раз в день. Фрукты, больше углеводов».