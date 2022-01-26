Елизавета Худайбердиева

Будет на Олимпийских играх в составе запасных.

Вид спорта: фигурное катание (танцы на льду)

Елизавете 19 лет. В дуэте с Никитой Назаровым становилась второй на юниорском чемпионате мира. В дуэте с Егором Базиным завоевала бронзу чемпионата России.

Худайбердиева начала заниматься фигурным катанием в четыре года в Москве

В танцы перешла в 13 лет из-за того, что не любила прыгать. На юниорском уровне выступала в дуэте с Никитой Назаровым, затем — с Андреем Филатовым. Взрослую карьеру начала уже с новым партнёром. 

Факт: готовится к свадьбе

Перед Олимпийскими играми в Пекине возлюбленный Лизы, креативный продюсер Первого канала Кирилл Благов, сделал ей предложение руки и сердца. Фигуристка ответила согласием.

Худайбердиева — о своём происхождении

«Фамилия у меня нерусская. В нулевые-десятые ребят за такую фамилию и происхождение сильно буллили. Мне уже меньше досталось и в основном за спиной, но всё равно было. «Черномазая, чурка, таджичка…»