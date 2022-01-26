Худайбердиева начала заниматься фигурным катанием в четыре года в Москве

В танцы перешла в 13 лет из-за того, что не любила прыгать. На юниорском уровне выступала в дуэте с Никитой Назаровым, затем — с Андреем Филатовым. Взрослую карьеру начала уже с новым партнёром.