Глеб Смолкин

Дебютирует на Олимпийских играх.

Вид спорта: фигурное катание (танцы на льду)

Глебу 22 года. В дуэте с Дианой Дэвис выигрывал финал Кубка России, брал серебро на чемпионате России, участвовал в чемпионате Европы.

Смолкин начал заниматься фигурным катанием в 6 лет в Санкт-Петербурге

Его тренерами в одиночном были Евгений Рукавицын и Кирилл Давыденко. Бросал фигурное катание ради футбола, но затем вернулся на каток, уже в танцы. Диана Дэвис — его третья партнёрша.

Факт: Смолкин — сын известного артиста

Отец Глеба — актёр Борис Смолкин, прославившийся благодаря роли в телесериале «Моя прекрасная няня».

Смолкин — о популярности

«Абсолютно точно ажиотаж вокруг нас нам не мешает. Наоборот, есть внимание, значит, на нас смотрят. А дальше мы хотим, чтобы и людям наше катание нравилось. Иначе для чего всё это?»