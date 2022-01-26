Диана Дэвис

Дебютирует на Олимпийских играх.

Вид спорта: фигурное катание (танцы на льду)

Диане 19 лет. В дуэте с Глебом Смолкиным выигрывала финал Кубка России, брала серебро на чемпионате России, участвовала в чемпионате Европы.

Дэвис начала заниматься фигурным катанием в шесть лет в Москве

Её мать — знаменитый тренер Этери Тутберидзе. Из одиночного в танцы Диана перешла по настоянию матери. Глеб Смолкин — её третий партнёр. Дуэт тренируется в США у Игоря Шпильбанда.

Факт: вылечила проблемы со слухом

В результате врачебной ошибки на фоне приёма антибиотиков у Дэвис в 2 года развилась сенсоневральная тугоухость. Диана была вынуждена использовать слуховой аппарат. Со временем недуг удалось побороть.

Дэвис — о недуге

«Я устала читать, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за болезни. Да, у меня были раньше проблемы. Но в какой-то момент я отказалась от аппаратов».