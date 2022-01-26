Букин — о недопуске на Олимпийские игры — 2018

«У меня случился шок. Было тяжело пережить это всё внутри. Но я считаю, что мы из этой ситуации вышли сильнее, чем были. Это дало большой рост в отношениях между нами и тренерами, между нами в паре».