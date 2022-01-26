Выступала на Олимпийских играх — 2014.
Виктории 26 лет. В дуэте с Никитой Кацалаповым она дважды выигрывала чемпионаты России и Европы, единожды — чемпионат мира. Являются многократными победителями и призёрами различных турниров.
Из одиночного катания в танцы перешла в девять лет, потому что боялась прыгать. Её первым партнёром был Руслан Жиганшин — с ним она прокаталась 10 лет. С 2014 года выступает с Никитой Кацалаповым.
Танцорами номер один в мире Синицина считает канадскую пару Тесса Вирчу — Скотт Мойр. Они трижды выигрывали Олимпийские игры и дважды становились серебряными призёрами.
«Внешность обманчива. Даже тихий ангелочек может таить в себе чертёнка. Я не стерва, но она из меня иногда выскакивает, когда во мне злость или плохое настроение. И это нормально».