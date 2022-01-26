Майя Хромых

Факт: у Хромых нет кумира в фигурном катании

«Прямо кумира нет, но мне нравятся Алина Загитова, Саша Трусова, Софья Самодурова. В принципе, мне нравятся все. Но вот больше те, кого я назвала», — рассказывала Майя.