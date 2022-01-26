Майя Хромых

Будет на Олимпийских играх в составе запасных.
Майе 15 лет. Она становилась второй в финале Кубка России, неоднократно брала медали на этапах юниорской и взрослой серий Гран-при.
Её первым тренером была Анна Болдина. В 8 лет переехала в Москву, продолжив заниматься фигурным катанием под руководством Анны Царёвой. Освоив тройные прыжки, в 2018 году перешла в группу Тутберидзе.
«Прямо кумира нет, но мне нравятся Алина Загитова, Саша Трусова, Софья Самодурова. В принципе, мне нравятся все. Но вот больше те, кого я назвала», — рассказывала Майя.
«Меня мотивирует то, что мне просто нравится фигурное катание. Нравится ощущать полёт в прыжках, особенно в четверных. Это не описать словами. Когда я выхожу на старт — получаю огромный кайф».