Елизавета Туктамышева

Будет на Олимпийских играх в составе запасных.
Лизе 25 лет. Она выигрывала чемпионаты России, Европы, мира, а также финал Гран-при. Действующая вице-чемпионка мира. Многократная победительница и призёр престижных международных турниров.
Встала на коньки, подружившись с фигуристками в спортивном лагере, где работал её отец. Её первым тренером была Светлана Веретенникова. В 10 лет её заметил Алексей Мишин и пригласил в свою школу.
«Журналист Артур Вернер изучил генеалогическое древо Туктамышевых и пришёл к тому, что её род идёт от хана Туктамыша — а это племянник самого Чингисхана», — говорил Мишин.
«Мне нравится, что я самая возрастная одиночница. Это придаёт мне положительных эмоций, когда я выхожу на старт. У меня свой путь, я вношу свою лепту в фигурное катание».