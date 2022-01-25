Камила Валиева

Дебютирует на Олимпийских играх.
Камиле 15 лет. Она действующая чемпионка России и Европы, чемпионка мира среди юниоров — 2020. Обладательница текущих мировых рекордов в короткой и произвольной программах и по общей сумме баллов.
Её первым тренером была Ксения Иванова. До 5 лет Камила параллельно занималась балетом, танцами и гимнастикой, но в итоге решила сосредоточиться на фигурном катании. В 2018 году перешла к Тутберидзе.
«Мой кумир — это Алина Загитова. Ещё мне нравится, как прыгает Алёна Косторная — очень высоко. Вообще мне очень нравятся все девочки из нашей группы. Хочу равняться на них», — признавалась Камила.
«Просто работай, работай много, работай на износ, чем больше, тем лучше хороших попыток. Как Ирина Винер говорит: «Если там сказали — нет, то мы скажем — да».