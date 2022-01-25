Пётр Гуменник

Гуменник — о потенциале

«Цель попасть, а тем более — выиграть Олимпиаду не ставлю. Буду кататься до тех пор, пока прогрессирую. Как только результаты пойдут на спад и сделать с этим ничего не смогу, задумаюсь об учёбе».