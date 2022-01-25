Пётр Гуменник

Будет на Олимпийских играх в составе запасных.
Петру 19 лет. Он бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров. Неоднократный победитель и призёр международных турниров.
Его первыми тренерами были Олег Татауров и Татьяна Мишина. Под их руководством ярко дебютировал в юниорской серии Гран-при. В 2017 году перешёл к Веронике Дайнеко.
Гуменник сдал ЕГЭ по русскому на 98 баллов, по химии — на 97, по биологии — на 73. Последним экзаменом он остался недоволен — собирается пересдать. Пётр мечтает окончить медицинский университет.
«Цель попасть, а тем более — выиграть Олимпиаду не ставлю. Буду кататься до тех пор, пока прогрессирую. Как только результаты пойдут на спад и сделать с этим ничего не смогу, задумаюсь об учёбе».