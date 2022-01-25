Евгений Семененко

Факт: Семененко не приняли в секцию лёгкой атлетики

«Меня хотели отдать в лёгкую атлетику — секция была прямо в нашем городке, заниматься было удобнее. Но меня не приняли. Сказали, что из меня якобы спортсмена вообще не получится».