Евгений Семененко

Дебютирует на Олимпийских играх.
Евгению 18 лет. Он действующий победитель финала Кубка России, бронзовый призёр этапа Гран-при, участник чемпионата мира.
Его первыми тренерами были Светлана Французова и Олег Татауров. С восьми лет занимается под руководством Алексея и Татьяны Мишиных. Семененко успел потренироваться на одном катке с Евгением Плющенко.
«Меня хотели отдать в лёгкую атлетику — секция была прямо в нашем городке, заниматься было удобнее. Но меня не приняли. Сказали, что из меня якобы спортсмена вообще не получится».
«Футболом серьёзно увлекаюсь, слежу за чемпионатами разных стран. Это моё давнее хобби. Однажды Роналдиньо встретил абсолютно случайно в аэропорту Амстердама».