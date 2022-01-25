Евгений Семененко

Дебютирует на Олимпийских играх.

Вид спорта: фигурное катание (мужское одиночное)

Евгению 18 лет. Он действующий победитель финала Кубка России, бронзовый призёр этапа Гран-при, участник чемпионата мира.

Семененко начал заниматься фигурным катанием в 5,5 года в Санкт-Петербурге

Его первыми тренерами были Светлана Французова и Олег Татауров. С восьми лет занимается под руководством Алексея и Татьяны Мишиных. Семененко успел потренироваться на одном катке с Евгением Плющенко.

Факт: Семененко не приняли в секцию лёгкой атлетики

«Меня хотели отдать в лёгкую атлетику — секция была прямо в нашем городке, заниматься было удобнее. Но меня не приняли. Сказали, что из меня якобы спортсмена вообще не получится».

Семененко — о футболе

«Футболом серьёзно увлекаюсь, слежу за чемпионатами разных стран. Это моё давнее хобби. Однажды Роналдиньо встретил абсолютно случайно в аэропорту Амстердама».