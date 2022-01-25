Андрей Мозалёв

Выступал на юношеских Олимпийских играх — 2020: завоевал серебро в личном турнире и бронзу в командном.

Вид спорта: фигурное катание (мужское одиночное)

Андрею 18 лет. Он действующий чемпион мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России. Неоднократный победитель и призёр международных турниров.

Мозалёв начал заниматься фигурным катанием в 5 лет в Санкт-Петербурге

Пришёл на каток вслед за старшей сестрой. Первыми тренерами Андрея были Анна Щениовская и Роман Усатов. С восьми лет и по нынешнее время занимается под руководством Кирилла Давыденко.

Факт

Своим кумиром Мозалёв называет американского фигуриста Нэйтана Чена. Он бы хотел научиться у него чемпионскому спокойствию.

Мозалёв — о конкуренции

«Меня конкуренция только подстёгивает. И всегда так было. Соперники заставляют лучше работать на тренировках и показывать свой максимум на соревнованиях. Надеюсь, что и я подстёгиваю их».