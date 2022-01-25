Марк Кондратюк

Дебютирует на Олимпийских играх.
Марку 18 лет. Он действующий чемпион России и Европы. Неоднократный призёр международных турниров.
Его первым тренером была Людмила Сапронова, которая работает в СШОР «Москвич». В 10 лет Марк перешёл в ЦСКА, где попал в группу Светланы Соколовской. Она и привела его к большим победам.
Кондратюк увлёкся искусством после посещения галереи Тейт в Лондоне. На сегодня он создал более 500 работ и провёл две персональные выставки. Марк работает в стиле супрематизма и экспрессионизма.
«Я очень люблю фигурное катание. Даже когда устаю и мне не хочется, вспоминаю, ради чего я это делаю: ради собственного удовлетворения, ради медалей. Я люблю это дело. Это главное, что у меня есть».