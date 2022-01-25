Марк Кондратюк

Кондратюк — о мотивации

«Я очень люблю фигурное катание. Даже когда устаю и мне не хочется, вспоминаю, ради чего я это делаю: ради собственного удовлетворения, ради медалей. Я люблю это дело. Это главное, что у меня есть».