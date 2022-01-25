Алина Тарарыченкова

Дебютирует на Олимпийских играх.

Вид спорта: скелетон

Чемпионка Европы (2021) среди юниоров до 20 лет, серебряный призёр этапа Кубка мира (2021) в Альтенберге.

Тарарыченкова начала заниматься скелетоном в Орле

В детстве Алина занималась лёгкой атлетикой, но профессиональную карьеру связала со скелетоном. Первый тренер – А.В. Букаев. Сейчас тренируется под руководством Александра Зайцева.

Факт

Является студенткой РГУФКСМиТ.

Тарарыченкова – о том, почему выбрала скелетон

«Я выбрала скелетон, потому что это экстремальный вид спорта, в котором нужны постоянные тренировки  — как для физической подготовки, так и на трассе».