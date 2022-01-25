Владислав Семёнов

Дебютирует на Олимпийских играх.

Вид спорта: скелетон

Бронзовый призёр чемпионата России, второе место на Спартакиаде учащихся, первое место на Кубке России — 2015 среди 1997 г.р. и моложе.

Семёнов начал заниматься скелетоном в Москве

Владислав пришёл в скелетон из лёгкой атлетики. Первый тренер – Александр Зайцев. Уверен, что скелетон даёт возможность спортсмену реализовать себя, даже если он не показывает высокий результат сразу.

Факт

Кумиры Семёнова – Александр Третьяков и Усэйн Болт.

Семёнов родился в Донецке, но восхищается Россией

«Россия – поражает постоянно. Своим умением лояльно относиться на все провокации со стороны других стран. К примеру, ситуация с недопуском лёгкоатлетов на Олимпиаду в Рио».