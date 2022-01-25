Владислав Семёнов

Семёнов начал заниматься скелетоном в Москве

Владислав пришёл в скелетон из лёгкой атлетики. Первый тренер – Александр Зайцев. Уверен, что скелетон даёт возможность спортсмену реализовать себя, даже если он не показывает высокий результат сразу.