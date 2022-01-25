Никита Трегубов

Трегубов — о том, есть ли спортсмены, которые не здороваются

«Американцы. Они со мной не здороваются, а я — с ними. Ничего страшного. А, и ещё британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли в ж...».