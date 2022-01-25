Александр Третьяков

Третьяков — как засыпал на следующий день после взятия олимпийского золота

«Кстати, спалось хорошо. Не было никакого нервяка. Когда надо уснуть — берёшь книгу поскучнее и читаешь. В Википедии загрузил статьи на телефоне — про экономику Московского царства».