Елена Сохрякова

Дебютирует на Олимпийских играх.

Вид спорта: конькобежный спорт

Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2010 года на дистанции 3000 м, выигрывала медали разной пробы на чемпионате России. В 2018 году спортсменка завоевала золото на Кубке мира в Японии.

Сохрякова начала заниматься конькобежным спортом в Иваново

Елена — воспитанница Ивановской областной спортшколы олимпийского резерва №8 «Спартак». Личный тренер — Ольга Кувшинова.

Факт

В апреле 2020 года в момент разгара пандемии Елена была на Бали. Её и другую конькобежку Анну Чернову эвакуировали из-за границы.

Сохрякова — о негативе в соцсетях после эвакуации из Индонезии

«Началось вообще с того, что в Иваново узнали о моём отпуске на Бали, взяли мои фото в купальниках радостные и написали при этом, что я нуждаюсь и молю об эвакуации».