Елена Сохрякова

Сохрякова — о негативе в соцсетях после эвакуации из Индонезии

«Началось вообще с того, что в Иваново узнали о моём отпуске на Бали, взяли мои фото в купальниках радостные и написали при этом, что я нуждаюсь и молю об эвакуации».