Елена Сохрякова

Дебютирует на Олимпийских играх.
Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2010 года на дистанции 3000 м, выигрывала медали разной пробы на чемпионате России. В 2018 году спортсменка завоевала золото на Кубке мира в Японии.
Елена — воспитанница Ивановской областной спортшколы олимпийского резерва №8 «Спартак». Личный тренер — Ольга Кувшинова.
В апреле 2020 года в момент разгара пандемии Елена была на Бали. Её и другую конькобежку Анну Чернову эвакуировали из-за границы.
«Началось вообще с того, что в Иваново узнали о моём отпуске на Бали, взяли мои фото в купальниках радостные и написали при этом, что я нуждаюсь и молю об эвакуации».