Евгения Лаленкова

Дебютирует на Олимпийских играх.
Четырёхкратный призёр чемпионатов мира на отдельных дистанциях, двукратный призёр чемпионата Европы 2020 года.
Первым её тренером была Светлана Лубнина. Выступает за ДЮСШ №2 города Череповец. Лаленкова сменила много тренеров, но сейчас занимается под руководством своего мужа Евгения.
Её муж Евгений Лаленков — участник трёх Олимпийских игр: 2002 года (Солт-Лейк-Сити), 2006 года (Турин) и 2010 года (Ванкувер).
«У меня постоянно кашель, практически аллергический. Когда я бегу на открытых катках, такого нет, а на всех катках, где быстрый лёд, к вечеру постоянно удушающий кашель».