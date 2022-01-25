Наталья Воронина

Воронина начала заниматься конькобежным спортом в Нижнем Новгороде

Её личными тренерами являются Владимир Акилов и Ольга Ерошенко. В 2014 году Наталья выиграла серебро на первенстве России среди юниоров и на ЧМ среди юниоров. Выступает за ЦСКА.