Ольга Фаткулина

Фаткулина — о тяжёлом детстве

«Мне было 6 лет, когда мы с братом остались без родителей. Жили с дядей и бабушкой, вчетвером в однокомнатной квартире в нашем Челябинске. Бабушка от нас требовала полного подчинения».