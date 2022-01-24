Елизавета Голубева

Дебютирует на Олимпийских играх.
Шестикратный бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы (2018) в командном спринте, чемпионка мира среди юниоров в многоборье (2016).
Когда Елизавете исполнилось 14 лет, её семья переехала в Коломну. Личные тренеры – её родители Ольга и Сергей Казелины. Сейчас Голубева выступает за Нижегородскую область.
Конькобежец Михаил Казелин – её родной брат. Они двойняшки.
«Главное, не думать, что это так тяжело. Сегодня проснулась и подумала: «Полуфинал для меня тяжёлым не будет, проеду спокойно, затем соберусь на 1000 метров, а уже в конце отдам всё, что осталось».