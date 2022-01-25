Ангелина Голикова

Выступала на Олимпийских играх — 2014 и 2018: лучший результат – седьмое место на дистанции 500 м.
Чемпионка мира 2021 года на дистанции 500 м, трёхкратный призёр чемпионатов мира, победительница и призёр чемпионатов Европы.
Ангелина училась в спортивной школе №23 «Сокол». В 2013 году выиграла бронзу на Универсиаде на дистанции 1000 метров. Тренируется у Татьяны Агафошиной и Александра Жаркова.
Голикова ни разу не выигрывала чемпионат России.
«Эмоции от попадания в Сочи я даже передать не могу. Как будто в лотерею выиграла. Дело в том, что я тогда вообще хотела бросать спорт – потеряла веру в себя».