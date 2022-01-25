Ангелина Голикова

Голикова – о том, что хотела бросить спорт перед ОИ-2014

«Эмоции от попадания в Сочи я даже передать не могу. Как будто в лотерею выиграла. Дело в том, что я тогда вообще хотела бросать спорт – потеряла веру в себя».