Александр Румянцев

Румянцев увлекается рыбалкой и не понимает, как там можно выпивать

«Как там пить, там холодно! В том-то и дело, что я еще понимаю, как можно пить в бане, но когда ты сидишь на этом морозе, то пить абсолютно не хочется. Потом ещё нужно столько пройти пешком...»