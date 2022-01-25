Руслан Захаров

Захаров начал заниматься конькобежным спортом в Уфе

Карьера Захарова началась в Башкирии под руководством Альберта Тимербулатова. Вместе с ним Руслан отправился на свой первый турнир за границу в 14 лет. Ещё один тренер Захарова – Юрий Муратов.