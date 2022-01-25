Сергей Трофимов

Выступал на Олимпийских играх — 2018: занял 18-е место на дистанции 1500 м.
Четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, призёр чемпионатов России на дистанциях 1000 и 1500 метров, заслуженный мастер спорта России.
Первым тренером Трофимова был Николай Ермаков. На соревнованиях Сергей представляет не только Нижегородскую область, но и Московскую. Личный тренер Трофимова – Юрий Беляев.
Трофимов был единственным представителем мужской сборной России по конькобежному спорту на ОИ-2018.
«Была весна, и лёд на стадионе был покрыт водой, – вспоминает Сергей. – Когда начался турнир, я не видел, кто бежит, вокруг спортсменов поднялось облако брызг. А на стадионе страшный шум-гам».