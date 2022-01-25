Даниил Алдошкин

Дебютирует на Олимпийских играх.
Чемпион мира среди юниоров, мастер спорта международного класса.
Даниил – воспитанник СШОР «Комета». Алдошкин выиграл серебро первенства России среди юношей старшего возраста на дистанции 5000 м.
Самый молодой конькобежец в составе сборной России (20 лет). В конькобежный спорт его привёл отец.
«Свен, как и я, стайер. В 18 лет он уже на равных гонялся с мужиками, а в 19 выиграл серебро Олимпийских игр в Турине-2006. В прошлом году пересеклись с Крамером на сборе в одной гостинице в Италии».