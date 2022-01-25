Даниил Алдошкин – о своём кумире Свене Крамере

«Свен, как и я, стайер. В 18 лет он уже на равных гонялся с мужиками, а в 19 выиграл серебро Олимпийских игр в Турине-2006. В прошлом году пересеклись с Крамером на сборе в одной гостинице в Италии».