Виктор Муштаков

Дебютирует на Олимпийских играх.

Вид спорта: конькобежный спорт

Чемпион Европы в командном спринте, бронзовый призёр чемпионата мира, заслуженный мастер спорта.

Муштаков начал заниматься конькобежным спортом в Барнауле

Виктор – выпускник Алтайского УОР и СШОР «Клевченя». Муштаков занимался под руководством Елены Комаровской и Аркадия Конюхова, является победителем ЧМ и бронзовым призёром КМ среди юниоров.

Факт

Виктор начинал карьеру в коньках брата, затем передал их тренеру, который отдал донашивать их другим ребятам.

Муштаков – о том, как побил рекорд

«У Клевчени было два рекорда края: на 500 и 1000 метров. Когда поехали в Солт-Лейк-Сити, мы разговаривали с тренером об этом, и я знал, что должен их побить».