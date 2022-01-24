Виктор Муштаков

Дебютирует на Олимпийских играх.
Чемпион Европы в командном спринте, бронзовый призёр чемпионата мира, заслуженный мастер спорта.
Виктор – выпускник Алтайского УОР и СШОР «Клевченя». Муштаков занимался под руководством Елены Комаровской и Аркадия Конюхова, является победителем ЧМ и бронзовым призёром КМ среди юниоров.
Виктор начинал карьеру в коньках брата, затем передал их тренеру, который отдал донашивать их другим ребятам.
«У Клевчени было два рекорда края: на 500 и 1000 метров. Когда поехали в Солт-Лейк-Сити, мы разговаривали с тренером об этом, и я знал, что должен их побить».