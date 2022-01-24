Руслан Мурашов

Дебютирует на Олимпийских играх.
Чемпион мира 2019 года на дистанции 500 м, трёхкратный призёр ЧМ, бронзовый медалист Кубка мира, заслуженный мастер спорта.
Его первым тренером был Дмитрий Дементьев. В первый же год Руслан выполнил норматив кандидата в мастера спорта, а через два года стал мастером спорта. Сейчас Мурашов тренируется у Дмитрия Дорофеева.
С 4 до 15 лет Мурашов занимался хоккеем в подмосковном клубе «Химик». После того как Руслан расстался с командным видом спорта, расстроился. В хоккее Мурашов больше всего любил драться.
«Пишу песни. В стиле «рэп». Купил микрофон, устроил себе домашнюю мини-студию. Читаю текст, делаю музыку на компьютере. Сотни три песен, наверное, уже есть. Те, что понравились — оставляю».