Руслан Мурашов

Мурашов начал заниматься конькобежным спортом в Коломне в 15 лет

Его первым тренером был Дмитрий Дементьев. В первый же год Руслан выполнил норматив кандидата в мастера спорта, а через два года стал мастером спорта. Сейчас Мурашов тренируется у Дмитрия Дорофеева.