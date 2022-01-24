Павел Кулижников

Дебютирует на Олимпийских играх.
Трёхкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира на разных дистанциях, мировой рекордсмен в беге на 500 метров.
Павел увлёкся этим видом спорта в 12 лет. Его первым тренером стал Ростислав Подгайский. Уже в 15 лет Кулижников начал выигрывать первые медали на чемпионате России.
Павел пропустил две Олимпиады: в 2012 году в его допинг-пробе обнаружили следы метилгексанамина – мимо ОИ-2014 в Сочи из-за бана на два года; в 2016-м в его пробе нашли мельдоний – мимо ОИ-2018.
«Что это за Олимпиада? Те, кто выиграет медали, будут знать, что половины спортсменов не было. Это не Олимпиада. Это лажа какая-то. Я даже её смотреть не буду».