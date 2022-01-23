Ульяна Нигматуллина

Нигматуллина начала заниматься биатлоном в Можге, Республика Удмуртия

Ульяна из спортивной семьи. Отец и мать, Николай и Людмила Кайшевы, — лыжники. Первый тренер спортсменки — Алексей Коротаев. В 2008 году она переехала в Ижевск, чтобы заниматься у Анатолия Богданова.