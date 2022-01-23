Светлана Миронова

Дебютирует на Олимпийских играх.
Миронова — чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров и Европы среди юниоров. В 2021 году взяла золото в смешанной эстафете и серебро в гонке преследования на Кубке мира.
Родилась в пос. Моряковка Томской области, где и начала заниматься лыжными гонками у тренера Николая Лосева. Впоследствии он предложил Светлане перейти в биатлон. Так она переехала в Екатеринбург.
Миронова интересуется психологией и даже выбрала факультет спортивной психологии в Уральском федеральном университете. Неудивительно, что любимая книга спортсменки — «Преступление и наказание».
«Теперь я более открыта, могу шутить, смеяться и веселиться, и это никак, абсолютно никак не повлияет на мой результат. Иностранцы прямо перед стартами дают интервью. Это интересная практика».