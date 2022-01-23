Максим Цветков

Дебютирует на Олимпийских играх.

Вид спорта: биатлон

В 2021 году завоевал золото на этапе Кубка IBU в эстафете. Чемпион мира — 2017 в эстафете. Чемпион Европы — 2014. Дважды выигрывал чемпионат мира среди юниоров (до 21 года), трижды — среди юношей.

Цветков начал заниматься биатлоном в посёлке Бабаево Вологодской области

До 15 лет занимался лыжами под руководством своего отца — Сергея Цветкова. Затем перешёл в биатлон.

Факт

Цветков активно развивает свои соцсети и даже имеет собственный YouTube-канал. «На моём канале вы сможете увидеть не только тренировки, но и моменты из обычной жизни».

Цветков — о готовности брать ответственность

«После Олимпиады в Пхёнчхане, на которую нас не взяли без объяснения причин, я на какое-то время потерял мотивацию, руки просто опустились. Признаю это и не собираюсь снимать с себя ответственность».