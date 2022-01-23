Даниил Серохвостов

Серохвостов — о звании перспективного

«У нас про всех так говорят, мне кажется. Не знаю, как реагировать. В принципе, без разницы. Для одних перспективный, а кто-то скажет — нет. Ладно, их мнение. Я просто кайфую от своей работы, и всё».