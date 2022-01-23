Даниил Серохвостов

Дебютирует на Олимпийских играх.
Призёр различных юношеских соревнований. В 2021 году победил в Кубке IBU в смешанной эстафете
и взял бронзу Кубка мира в эстафете.
Начинал в Заринской ДЮСШ с лыжного спорта. Иначе и быть не могло, потому что родители Руслан и Дария — тренеры этой школы.
Серохвостов в 2021 году даже не рассчитывал, что попадёт в сборную и поедет на Кубок мира. Но перед турниром пришлось экстренно менять Александра Поварницына. И Серохвостов своего шанса не упустил.
«У нас про всех так говорят, мне кажется. Не знаю, как реагировать. В принципе, без разницы. Для одних перспективный, а кто-то скажет — нет. Ладно, их мнение. Я просто кайфую от своей работы, и всё».