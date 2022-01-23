Эдуард Латыпов

Дебютирует на Олимпийских играх.
В 2021 году на чемпионате мира завоевал бронзу (эстафета 4×7,5 км). Серебряный призёр чемпионата Европы — 2020. На Универсиаде-2019 взял 3 медали: золото, серебро и бронзу.
Родился он в белорусском городе Гродно, однако вскоре с родителями переехал в Самарскую область. Начинал с лыжных гонок (первый тренер — Марат Шавалиев). В биатлон ушёл к тренеру Валерию Мишингину.
В 10-м классе Латыпов нашёл в интернете адрес биатлониста Максима Чудова. И убедил родителей, что нужно ехать тренироваться в Уфу. Те согласились и отправили сына.
«Жаль, конечно, что это всё продолжается. Но всем прекрасно известно, какую страну мы представляем. А нашим лучшим ответом могут быть победы».