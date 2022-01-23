Александр Логинов

Дебютирует на Олимпийских играх.
Победитель чемпионата мира 2020 года (спринт), серебряный и 4-кратный бронзовый призёр чемпионатов мира. Четыре раза побеждал на чемпионате Европы. Неоднократно выигрывал чемпионаты мира и Европы.
Под влиянием сестры Татьяны увлёкся лыжными гонками, а затем перешёл в биатлон. Полноценно начал тренироваться в ДЮСШ олимпийского резерва №3 в родном городе.
Логинов обожает рыбалку и рассказывает, что подсадили его отец и дядя ещё в детстве. «Помню, как пришёл в первый раз и сразу поймал большую щуку – не соврать бы, но плюс-минус 5 кг».
«Раньше можно было показывать сильный ход, не достигая совершенства в стрельбе, всё равно оставаться высоко. Сейчас не получится: биатлон вышел на такой уровень, что надо наращивать каждый компонент».