Артём Мальцев

Дебютирует на Олимпийских играх.
Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете. Неоднократно брал места на подиуме Кубка мира.
Его родители — бывшие лыжники. Мама вообще стала первым тренером. Впоследствии он занимался у Николая Седова. Однако с 2018 года Мальцев находится в группе Маркуса Крамера, а Седов — личный тренер.
На лыжи Артёма поставили в полтора года. «Я съезжал на лыжах с динамовской горки на Щёлковском хуторе и при этом не падал», — вспоминал спортсмен.
«Я тащусь от биографических фильмов [как про Елену Вяльбе]. Не люблю фантастику. Мне нравятся более жизненные темы, в том числе о спорте. Лучший фильм о спорте? Мне нравится «Легенда № 17».