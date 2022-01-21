Илья Семиков

Дебютирует на Олимпийских играх.
Неоднократный победитель и призёр первенств России на разных уровнях. Призёр этапа Кубка мира.
В родном селе его с семи лет тренировал Иван Попов, а после окончания школы Иван переехал в Сыктывкар, где стал заниматься у Андрея Нутрихина.
Закончил факультет экономики и финансов в университете Сыктывкара, затем отучился в магистратуре по спортивному направлению в Казани. «Погружаться в спорт в школе не планировал, я был щупленьким».
«Футбол люблю. Играю с удовольствием, если выпадает возможность. Раньше много футбола смотрел. Болел за «Зенит». После того как в сборную попал, то сосредоточился исключительно на своём виде спорта».