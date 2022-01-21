Алексей Червоткин

Выступал на Олимпийских играх — 2018: серебро в эстафете.
Выиграл серебро на Олимпиаде 2018 года в эстафете. Дважды серебряный призёр чемпионатов мира в эстафете, победил на чемпионате мира — 2021 по бегу на роликовых лыжах.
Там и попал в лыжный спорт. В 16 лет Алексей переехал в Москву, где продолжил обучение в спортшколе олимпийского резерва № 81 «Бабушкино».
Алексей вспоминал, что в посёлке лыжи были единственным перспективным видом спорта. Во многом из-за тренера Виктора Верещагина. Родители спортсмена говорили: «Мир повидаешь и себя покажешь».
«На общение [с известными коллегами] нет времени. Ни у нас, ни у них. Восстановление, тренировки — это всё очень важно. Главный советчик — это тренер. Он тебе и как отец, и как друг — всех заменяет».