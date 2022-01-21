Сергей Устюгов

Выступал на Олимпийских играх — 2014 в спринте.
Устюгов — чемпион мира. Он двукратный победитель на взрослом уровне, трижды выигрывал молодёжный ЧМ и пять раз — юниорский. Побеждал в тяжелейшей гонке «Тур де Ски» (2016/2017).
Это Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область. Первый тренер — Иван Брагин.
«Я же был неуклюжим и очень часто падал», — объяснял он, как появилось прозвище. Сейчас Сергей относится к нему с иронией. Хотя часто получает в подарок лосей во всех видах: игрушки, фигурки.
«Каждый человек своеобразен, и мы видим только какую-то одну сторону людей, которые в жизни могут быть совершенно другими, чем по телевизору».