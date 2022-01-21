Сергей Устюгов

Факт — болельщики называют Устюгова Лосёнком

«Я же был неуклюжим и очень часто падал», — объяснял он, как появилось прозвище. Сейчас Сергей относится к нему с иронией. Хотя часто получает в подарок лосей во всех видах: игрушки, фигурки.