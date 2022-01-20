Лилия Васильева

Васильева начала заниматься лыжами в городе Можга, Республика Удмуртия

Подруга Анастасия позвала её с собой на базу «Родник». Там Лилия и попробовала себя в лыжном спорте. Спортсменка продолжает тренироваться в Можге и выступает за родную республику.