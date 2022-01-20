Христина Мацокина

Дебютирует на Олимпийских играх.
Мацокиной 23 года. Она неоднократная победитель и призёр различных российских соревнований. В 2021 году взяла серебро молодёжного чемпионата мира в спринте.
С детства Христина фанатеет от землячки Елены Вяльбе. «Хотелось всегда выиграть столько наград, как она. Я равнялась на неё, дома висели плакаты с Вяльбе, хотела пойти по её стопам».
Спортсменка играет на фортепиано. «Любимый композитор – Моцарт. Его симфонии меня успокаивают. Хорошая классическая музыка в наушниках – отличный способ настроиться на гонку», — рассказывает Христина.
«Времени на увлечения немного, особенно в соревновательный период, но найти его можно. Было бы желание. Вечерами мы свободны. Как по мне, отвлекаться от спорта бывает даже полезно для результата».